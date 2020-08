Die Capitals mit Jonas Siegenthaler unterliegen den Islanders mit 2:4. Nino Niederreiters Carolina verliert in der 2. Overtime.

Siegenthalers Washington gibt 2:0-Führung her

Legende: Hier war er noch Sieger Washington-Goalie Braden Holtby im Duell mit Jean-Gabriel Pageau. Keystone

Obwohl T.J. Oshie Washington mit einem Doppelpack im 2. Drittel auf Kurs brachte, mussten die Capitals im 1. Achtelfinal-Duell mit den Islanders am Ende als Verlierer vom Eis. Dem Underdog aus New York gelang innert nur knapp einer Viertelstunde die Wende zum 4:2. Das vorentscheidende Tor zum 3:2 erzielte Josh Bailey sogar in Unterzahl.

Der Zürcher Jonas Siegenthaler auf Seiten der Capitals blieb während seiner gut 12 Minuten Eiszeit statistisch mehrheitlich blass.

Carolina verliert in der Zusatzschicht

Auch der Bündner Nino Niederreiter unterlag mit den Carolina Hurricanes im 1. Spiel der Achtelfinal-Serie den Boston Bruins 3:4 n.V. Der 27-Jährige hatte mit 5 die meisten Abschlüsse seines Teams aufs Tor, ein Skorerpunkt wollte ihm aber nicht gelingen.

Patrice Bergeron, der in der Lockout-Saison 2012/2013 für den HC Lugano gespielt hatte, sorgte in der 2. Minute der 2. Verlängerung für die Entscheidung.