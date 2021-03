In der NHL gab es aus Schweizer Sicht in der Nacht auf Sonntag nur für Gaëtan Haas etwas zu jubeln – Timo Meier musste gar verletzt passen.

Auch Sharks verlieren in NHL

Legende: Ausser Spesen nichts gewesen Kevin Fiala blieb mit Minnesota im «Rückspiel» gegen Arizona glücklos. Keystone

24 Stunden nach dem 5:1-Sieg bei Arizona wollte Kevin Fialas Minnesota nachlegen – gegen den gleichen Herausforderer und wiederum in Glendale. Nach dem Startdrittel lagen die Wild auf Kurs, dank einem Doppelschlag von Matt Dumba und Jordan Greenway innert 52 Sekunden führten sie 2:0.

Ein Blitzstart der Coyotes in den 2. Abschnitt – 85 Sekunden nach Wiederbeginn markierte Lawson Crouse sein 1. Saisontor – brachte das Heimteam zurück in die Spur. Nach 34 Minuten war die Partie wieder ausgeglichen, und im letzten Drittel hatte Minnesota nichts mehr entgegenzusetzen. Arizona glückte die Revanche mit 5:2.

Meier verpasst die 0:4-Abfuhr Der formstarke Timo Meier hatte für das 2. Duell innert 24 Stunden mit den Golden Knights Forfait geben müssen. Der Appenzeller leidet an einer Verletzung im unteren Körperbereich. Zuletzt gefiel der Schweizer mit 8 Skorerpunkten aus 5 Partien. In der internen Skorerliste von San Jose liegt Meier auf Platz 3.

Edmonton schlägt Calgary

Auch bei der Affiche San Jose vs. Vegas kam es zum sofortigen «Rückspiel». Die Sharks unterlagen erneut, zum 3. Mal in Serie. Hatten sie am Vorabend beim 4:5 nach Verlängerung die Partie noch ausgeglichen gestalten können, tauchten sie nun mit 0:4.

Ein Erfolgserlebnis konnte einzig Gaëtan Haas feiern. Im kanadischen Gipfel schlug sein Edmonton zu Hause Calgary mit 3:2. Die Flames hatten zweimal in Front gelegen.