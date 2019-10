New Jersey bezieht gegen Florida die 6. Niederlage im 6. Spiel. Nico Hischier bleibt ab dem 2. Drittel in der Kabine.

Legende: Erlebte eine bittere Partie Nico Hischier. imago images

Die Durststrecke von New Jersey in der NHL hält an. Auch nach 6 Saisonpartien warten die Devils weiter auf den 1. Sieg. Im Heimspiel gegen die Florida Panthers mit dem Schweizer Denis Malgin führten die Gastgeber nach rund 21 Minuten dank Toren von Taylor Hall, Jesper Bratt, Will Butcher und Pavel Zacha mit 4:1.

Brett Connolly vermochte für Florida noch im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag auf 3:4 zu verkürzen. Im 3. Abschnitt machten die Gäste die Wende perfekt und siegten schliesslich mit 6:4.

Hischier bleibt in der Kabine

Für Nico Hischier war die Partie in doppelter Hinsicht schmerzhaft. Der Schweizer Devils-Stürmer zog sich nach nur 5 Minuten Eiszeit eine noch unbestimmte Verletzung zu und blieb ab dem 2. Drittel in der Kabine. Mirco Müller stand nicht im Aufgebot von New Jersey.

Kein Schweizer Abend

Bei den Oilers, die zum zweiten Mal in Folge ohne Gaëtan Haas antraten, ging die persönliche Serie von Connor McDavid zu Ende. Der Center hatte in den ersten fünf Partien der Saison durchwegs gepunktet (4 Tore, 8 Assists). Die Partie gegen das zuvor noch sieglose Chicago ging mit 1:3 verloren. Für Edmonton war es die erste Niederlage der neuen Spielzeit.

Legende: Musste einstecken Jonas Siegenthaler im Spiel gegen Colorado. Keystone

Ebenfalls als Verlierer vom Eis mussten die Washington Capitals mit Jonas Siegenthaler. Der Verteidiger konnte bei der 3:6-Niederlage gegen Colorado nach einem Schlag gegen den Kopf im letzten Drittel nicht weiterspielen.

Minnesota mit 1. Sieg

Einen erfolgreichen Abend erlebte das Team von Kevin Fiala. Der Schweizer Stürmer feierte mit Minnesota im 5. Spiel den 1. Saisonsieg. Die Wild setzten sich auswärts bei den Ottawa Senators mit 2:0 durch. Victor Rask und Zach Parise erzielten im 3. Drittel die Treffer für die Gäste.

Pastrnak gelingt Viererpack

In Boston sorgte David Pastrnak praktisch im Alleingang für den 4:2-Sieg der Bruins gegen Anaheim. Der Tscheche erzielte sämtliche Tore, zwei davon im Schlussdrittel. Für Pastrnak war es der erste Viererpack seiner Karriere.

Sendebezug: Radio SRF 3, 15.10.2019, Bulletin von 07:00 Uhr