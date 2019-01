Es ist kein Geheimnis, dass Erik Karlsson zu den besten Offensiv-Verteidigern der Welt gehört. Momentan ist der Schwede aber so richtig «on fire» – seit 14 Spielen, um genau zu sein. In diesen ist dem 28-Jährigen, der auf diese Saison hin zu San Jose gewechselt hatte, immer mindestens ein Assist gelungen.

Beim 7:2-Sieg der Sharks gegen Edmonton steuerte Karlsson gar drei Vorlagen bei. Und damit eine mehr als Timo Meier. Der Schweizer in Diensten von San Jose war am 4:1 sowie am 5:2 beteiligt. Auf seinen 19. Saisontreffer wartet der Herisauer hingegen seit 12 Partien.

Kein Schweizer Abend

Neben Meier standen in der Nacht auf Mittwoch sechs weitere Schweizer im Einsatz. Einen Skorerpunkt konnte keiner ergattern.

Jonas Siegenthaler fuhr mit den Washington Capitals zuhause gegen Philadelphia einen 5:3-Erfolg ein.

fuhr mit den Washington Capitals zuhause gegen Philadelphia einen 5:3-Erfolg ein. Eine 1:5-Packung gab es für New Jersey mit Nico Hischier gegen die Buffalo Sabres. Sämtliche Gegentreffer kassierten die Devils im Mitteldrittel.

gegen die Buffalo Sabres. Sämtliche Gegentreffer kassierten die Devils im Mitteldrittel. Ebenfalls mit 1:5 verloren die Florida Panthers mit Denis Malgin gegen Pittsburgh. Sidney Crosby erzielte seinen 20. Saisontreffer.

gegen Pittsburgh. Sidney Crosby erzielte seinen 20. Saisontreffer. Für Nino Niederreiter mit den Minnesota Wild (0:4 gegen die Boston Bruins), Dean Kukan mit den Columbus Blue Jackets (0:4 gegen die Tampa Bay Lightning) und Sven Andrighetto mit den Colorado Avalanche (4:7 gegen die Winnipeg Jets) setzte es deutliche Auswärtsniederlagen ab.

Sendebezug: Radio SRF 3, 09.01.2019, Bulletin von 08:00 Uhr