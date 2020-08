Die Blues verlieren auch das zweite Achtelfinal-Spiel gegen Vancouver und liegen in der Serie damit 0:2 zurück.

Für St. Louis ist die Mission Titelverteidigung in der Nacht auf Samstag ein Stück in die Ferne gerückt. Die Blues retteten sich nach einem 1:3-Rückstand gegen Vancouver zwar in die Verlängerung, mussten aber wie im ersten Spiel als Verlierer vom Eis.

Herz-OP bei Canadiens-Trainer Julien Die Montreal Canadiens müssen voraussichtlich in den restlichen Spielen der Playoff-Achtelfinal-Serie gegen die Philadelphia Flyers ohne ihren Headcoach Claude Julien auskommen. Beim 60-Jährigen wurde eine Herz-OP vorgenommen, Julien erhielt einen Stent in einer Koronararterie. Der Montreal-Coach hatte am Mittwoch nach dem NHL-Achtelfinalauftakt über Brustschmerzen geklagt, daraufhin wurde der Eingriff durchgeführt.

Den entscheidenden Treffer steuerte Bo Horvat bei, der das Skore auch eröffnet hatte. Der Kanadier hatte bereits im Auftaktspiel doppelt getroffen und steht seit der Wiederaufnahme nun bei 6 Treffern.

Die weiteren Spiele: