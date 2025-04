Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter starten mit einem 5:3-Sieg gegen St. Louis in die Playoffs.

Legende: Ekstase Winnipeg verzückt die heimischen Fans. Keystone/AP The Canadian Press/John Woods

Den Winnipeg Jets ist der Auftakt in die Playoffs gelungen. Das beste Team aus dem Westen benötigte gegen St. Louis allerdings ein starkes Schlussdrittel, um den Heimsieg in trockene Tücher zu bringen. Aus einem 2:3-Rückstand machten die Kanadier in den letzten 20 Minuten ein 5:3.

Der Siegtreffer fiel erst 1:36 Minuten vor der Sirene. Kyle Connor erwischte Blues-Goalie Jordan Binnington mit einem One-Timer, ehe Adam Lowry mit einem Treffer ins leere Tor noch auf 5:3 erhöhte. Matchwinner bei den Jets waren Connor und Mark Scheifele, die mit je einem Tor und zwei Assists glänzten. Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Dallas geht zuhause unter

Diametral anders verlief der Playoff-Start für die Dallas Stars, die zuhause gegen Colorado gleich mit 1:5 verloren. Der Solothurner Verteidiger Lian Bichsel kam auf knapp 12 Minuten Eiszeit und wies eine Minus-2-Bilanz auf. Bei den Avalanche war Center Nathan MacKinnon mit zwei Toren und einer Vorlage die grosse Figur.

Resultate