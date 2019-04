Ein Overtime-Treffer in der 78. Minute für Dallas besiegelt in den Playoff-Achtelfinals das Saisonende von Nashville.

Nashville führte in der Serie gegen Dallas nach 3 Begegnungen mit jeweils nur 1 Tor Unterschied 2:1. Doch danach kippte das Geschehen zu Gunsten der Stars. Das Team aus Texas reihte 3 Siege aneinander und löste mit 4:2 das Ticket für die Viertelfinals.

Die letzte Etappe auf diesem Weg bedeutete für die Hausherren ein hartes Stück Arbeit, das erst in der 78. Minute beim 2:1 nach Verlängerung beendet war. John Klingberg, der jüngere Bruder von EVZ-Spieler Carl Klingberg, erzielte den Siegtreffer. Teamkollege Blake Comeau hatte in der 26. Minute das Skore ausgeglichen.

Nashvilles Totalausfall im Powerplay

Die Mannschaft aus Tennessee war letztmals 2015 in den NHL-Playoffs so früh gescheitert. Vor 2 Jahren reichte es gar zum Final-Vorstoss. Auf Dallas, den Stanley-Cup-Champion von 1999, warten nun die St. Louis Blues.

Die Achillesferse in Nashvilles Spiel war das Powerplay. Aus keiner der 15 Überzahlsituationen in der Serie resultierte ein Treffer. Allein in Spiel 6 liessen die Predators 4 Powerplay-Möglichkeiten ungenutzt. «Wenn wir da ein Tor erzielt hätten, wäre es ein anderes Spiel geworden», betonte Roman Josi nach dem Out.

Josi nun ein Thema für die WM

Predators' Captain stand fast 33 Minuten und damit so lange wie kein anderer Spieler auf dem Eis. Der Berner wies eine ausgeglichene Bilanz auf. Landsmann und Verteidiger-Kollege Yannick Weber war erneut überzählig.

Der zweifache Schweizer WM-Silbergewinner Josi könnte nun für die Schweiz die WM in der Slowakei (ab 10. Mai) bestreiten. Voraussetzung ist, dass er sich gesund fühlt und von seinem Klub eine Freigabe erhält.

Niederreiter mit Carolina noch nicht geschlagen

3 NHL-Playoff-Duelle sind noch nicht entschieden – darunter Carolina vs. Washington, das in die 7. Runde geht. Involviert sind in der Belle in der Nacht auf Donnerstag mit Nino Niederreiter (Hurricanes) und Jonas Siegenthaler vom Titelverteidiger aus der Hauptstadt auch 2 Schweizer.

Trotz 1:2-Rückstand siegte Carolina vor Heimpublikum noch mit 5:2. Jordan Staal erzielte in der 44. Minute mit dem 3:2 die erstmalige Führung und gleichzeitig das Siegtor.

