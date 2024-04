Legende: Bejubeln das zwischenzeitliche 4:3 Torschütze Kevin Fiala (l.) und Kollege Jordan Spence. Keystone/Jason Franson

Nach gut 2 Minuten Overtime sorgte Anze Kopitar für die Entscheidung: Der slowenische Routinier erwischte Oilers-Goalie Stuart Skinner mit einem Abschluss auf der Fanghand-Seite zum 5:4 für die Los Angeles Kings. Zuvor hatte er bereits die ersten beiden Tore von Adrian Kempe zum 1:0 und 2:0 aufgelegt.

Wie bereits in Spiel 1 (7:4 an Edmonton) zeigten sich die Oilers kaltschnäuzig und kamen immer wieder heran. Auch auf das 4:3 des Ostschweizers Kevin Fiala (ein herrlicher Direktschuss) hatte Edmonton in der Form von Dylan Holloways 2. Treffer des Abends eine Antwort parat.

Erst in der Overtime machte Los Angeles den Auswärtssieg und den Ausgleich zum 1:1 in der Serie perfekt. In den nächsten 2 Partien in der Nacht auf Samstag beziehungsweise auf Montag haben die Kings Heimvorteil.

Knights stellen auf 2:0

Zum richtigen Zeitpunkt finden die Vegas Golden Knights zu ihrer Bestform zurück. Der Stanley-Cup-Sieger der vergangenen Saison gewann bei den Dallas Stars auch die 2. Partie. Gegen die Nummer 2 der Liga in der Regular Season siegten die Knights 3:1.