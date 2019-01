San Jose trifft gegen Washington in allerletzter Sekunde zum Ausgleich. Anteil am 7:6-Sieg hat auch Timo Meier.

Ausgleich in letzter Sekunde

Die Sharks und die Capitals haben sich am Dienstag in Washington eine denkwürdige Partie mit insgesamt 13 Toren geliefert. Das bessere Ende behielten die Gäste aus San Jose am Ende mit 7:6 nach Verlängerung für sich. Daran änderten auch 3 Tore von Washington-Superstar Alex Owetschkin nichts.

Ausgleich in extremis

Dass die Sharks überhaupt die Overtime erreichten, hatten sie Evander Kane zu verdanken. Der Kanadier erzielte eine Sekunde (!) vor Ablauf der regulären Spielzeit den 6:6-Ausgleichstreffer. In der Verlängerung sorgte Thomas Hertl nach 1:48 Minuten für das siegbringende 7:6.

Bei zwei Toren der Sharks hatte auch Timo Meier seinen Stock im Spiel. Der Appenzeller Stürmer lieferte zum 1:0 und zum 3:3 jeweils einen Assist. Bei Washington stand Jonas Siegenthaler gut 13 Minuten auf dem Eis.

Niederreiter verliert mit Carolina

Für Nino Niederreiter (17:28 Minuten Eiszeit) setzte es mit Carolina eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Calgary ab. Mikael Backlund traf nach nur 15 Sekunden in der Overtime zum Sieg für das Heimteam.