Timo Meier liefert in seinem 11. NHL-Einsatz der Saison einen Assist. Nur in einem Spiel hat er nicht gepunktet.

Trotz der 1:4-Niederlage bei den St. Louis Blues konnte San-Jose-Stürmer Timo Meier positiv auf sich aufmerksam machen. Zum einzigen Sharks-Tor (39. zum 1:2) leistete der Appenzeller die Vorarbeit. Meier, der nun in 10 seiner 11 Partien geskort hat, behauptete sich hinter dem Gehäuse stark an der Bande und passte dann ideal auf Torschütze Jonathan Dahlen in den Slot.

McDavid tut es wieder

Auf einen Pass verzichtete dafür Connor McDavid beim Treffer zum 1:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets (Endstand 2:1 n.P.). Wieso auch passen, wenn man sich alleine durch drei Gegenspieler zaubern kann? Der kanadische Superstar schnappte sich die Scheibe an der eigenen blauen Linie und liess sich nicht mehr aufhalten.

McDavid lässt sie alle stehen Archiv: So verblüffend traf McDavid 2 Wochen früher

Bereits vor 2 Wochen hatte McDavid mit einem ähnlichen Tor – damals liess er gar 4 Akteure stehen – brilliert. Der Center steht nach 16 Partien bei 30 Zählern. Er hat in jedem Spiel gepunktet.

Bärtschis Comeback

Zu seinem NHL-Comeback nach exakt 2 Jahren Pause kam Sven Bärtschi. Beim 5:2-Heimsieg der Vegas Golden Knights gegen Detroit bekam der Stürmer in der 4. Linie fast 14 Minuten Eiszeit (Minus-1-Bilanz). Seine letzte NHL-Partie hatte Bärtschi am 19. November 2019 bestritten – damals noch im Dress der Vancouver Canucks.

In der Nacht auf Freitag skorte neben Meier noch ein zweiter Schweizer: Kevin Fiala liess sich beim 7:2 seiner Minnesota Wild gegen die Dallas Stars einen Assist gutschreiben.