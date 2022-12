In der NHL hat Tage Thompson für die Geschichte des Abends gesorgt.

5 Tore in einem Spiel: Thompson macht es wie Meier

Bei 9:4-Sieg über Berni & Co.

Legende: Thompson on fire Hier fängt sich Ex-Lugano-Keeper Elvis Merzlikins den ersten Gegentreffer. Keystone/AP/Jay LaPrete

Tage Thompson hat dafür gesorgt, dass die Tage von Timo Meier als letzter Fünffachtorschütze in der NHL gezählt sind. Der Stürmer der Buffalo Sabres erzielte beim 9:4-Sieg bei den Columbus Blue Jackets gleich 5 Treffer – alleine 4 davon im 1. Drittel.

Das 4. Goal schoss Thompson bereits in der 17. Minute. Schneller war in der NHL-Geschichte nur einer: Vor über 100 Jahren brauchte Joe Malone einst bloss knapp 9 Minuten für 4 Treffer.

Einer der Leidtragenden bei Thompsons Gala-Nacht war Tim Berni. Der ehemalige ZSC-Verteidiger kam bei den Blue Jackets zu seinem 2. NHL-Einsatz. Er stand knapp 20 Minuten auf dem Eis und erreichte eine ausgeglichene Bilanz.

Meier trifft und verliert

Meier, der am 17. Januar 2022 ebenfalls 5 Treffer in einem Spiel erzielt hatte, verlor mit San Jose zu Hause 5:6 in der Verlängerung gegen Vancouver. Der Appenzeller erzielte dabei im Powerplay seinen 13. Saisontreffer.

Arizonas Janis Moser verliess das Eis bei der 2:8-Klatsche gegen Edmonton mit einer Minus-4-Bilanz. Oilers-Superstar Connor McDavid glänzte mit 2 Toren und 2 Assists.