In der NHL hat sich in der Saisonpause einiges getan – besonders auf dem Goalie-Markt. Eine Übersicht.

Die Zeit, in der Free Agents (vertragslose und somit frei verfügbare Spieler) in der NHL verpflichtet werden dürfen, hat vor einer Woche begonnen – und es ist bereits wild zu und her gegangen. Vor allem das Goalie-Karussell hat sich überraschend heftig gedreht. In der Bildergalerie zeigen wir 10 der wichtigsten Wechsel.