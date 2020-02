Edmonton setzte seinen guten Lauf auch auswärts in Calgary fort. Der 8:3-Erfolg war der 8. Sieg der Oilers in den letzten 11 Spielen. Auch Gaëtan Haas reihte sich gegen die Flames in die Torschützenliste ein. Der Schweizer Stürmer verwandelte in der 59. Minute einen Penalty zum Schlussstand. Für Haas war es der 5. Saisontreffer. Zudem lieferte er den Assist zum 6:3 durch Caleb Jones.

Devils verlieren trotz Hischier-Tor

Für New Jersey setzte es zuhause gegen Dallas eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Dallas ab. Der Walliser Nico Hischier erzielte in der 52. Minute mit seinem 13. Tor in dieser Spielzeit zwar den 2:2-Ausgleich. In der Overtime sicherte Joe Pavelski den Stars aber den Sieg. Mirco Müller kam bei den Devils nicht zum Einsatz.

Siege feierten Verteidiger Luca Sbisa mit den Winnipeg Jets (5:2 zuhause gegen St. Louis) und Trainer Ralph Krueger mit den Buffalo Sabres (2:1 n.V. zuhause gegen Columbus). Für Timo Meier (San Jose), Roman Josi und Yannick Weber (Nashville) sowie Kevin Fiala (Minnesota) setzte es Niederlagen ab.