Philipp Kurashev, der schon tags zuvor beim 2:4 bei den Nashville Predators einen Treffer erzielt hatte, war gegen die Buffalo Sabres im 2. Drittel mit seinem 4. Tor in der laufenden Meisterschaft für das 2:2 besorgt (38.).

In seinem 201. Spiel in der National Hockey League war der Schweizer Center mit russischen Wurzeln auch am ersten Goal der Chicago Blackhawks beteiligt. Beim erstmaligen Ausgleich durch den Kanadier Taylor Raddysh war Kurashev einer der Passgeber. Die Entscheidung zugunsten Buffalos, das wie Chicago die vorangegangenen 3 Spiele verloren hatte, fiel Mitte des 3. Abschnitts: Erik Johnson traf in der 51. Minute zum 3:2 für die Gäste.

Letzter Platz in der Central Division

Mit lediglich 5 Siegen aus 16 Spielen sind die Blackhawks punktemässig das zweitschwächste Team der gesamten Liga. In der Rangliste der Central Division liegen sie hinter den Nashville Predators auf dem letzten Platz.