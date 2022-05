Carolina und die Wild verlieren in den Playoff-Achtelfinals zum zweiten Mal. Damit steht es in beiden Serien nun 2:2.

Die Boston Bruins haben mit einem 5:2-Heimsieg die Playoff-Achtelfinals gegen die Carolina Hurricanes zum 2:2 ausgeglichen. Die grosse Figur beim Heimteam war Brad Marchand. Der Stürmer war mit 2 Toren und 3 Assists an sämtlichen Bruins-Treffern beteiligt.

Nach einem ausgeglichenen Startdrittel gingen die Gäste aus Raleigh nach 33 Sekunden im mittleren Abschnitt durch Jordan Staal mit 2:1 in Führung. Die sehenswerte Vorarbeit hinter dem Tor hatte Nino Niederreiter geliefert. Für den Churer Stürmer war es in der 4. Partie bereits der 4. Skorerpunkt (3 Tore/1 Assist).

Doch mit Powerplay-Treffern in der 39. und 41. Minute drehte Boston die Partie. 35 Sekunden vor Schluss war es Marchand, der mit einem Empty-Netter für den Schlusspunkt sorgte. Das 5. Spiel findet in der Nacht auf Mittwoch in Raleigh statt.

Fiala bei Niederlage mit Assist

Auch in der Playoff-Achtelfinalserie der NHL zwischen den Minnesota Wild mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues bleibt es spannend. St. Louis glich mit einem 5:2-Sieg zum 2:2 aus.

Die Minnesota Wild, der Zweite der Qualifikation im Westen, war nach einem Fehlstart mit zwei klaren Siegen 2:1 in Führung gegangen. Im zweiten Heimspiel schlugen die viertplatzierten St. Louis Blues jedoch zurück.

Fiala half kurz nach dem Start ins dritte Drittel mit, nochmals etwas Spannung in die Schlussphase zu bringen. Er assistierte beim 2:3 von Matt Boldy in der 43. Minute. Für die Wende reichte es allerdings nicht mehr. Knapp zwei Minuten vor Schluss machte David Perron, wie Jordan Kyrou Doppel-Torschütze, mit dem 4:2 ins leere Tor alles klar. Die Serie geht in der Nacht auf Mittwoch in Minnesotas Hauptstadt St. Paul weiter.