In letzter Sekunde: Das Duell der NHL-Schweizer der Stunde, die abermals beide Punkte sammeln, geht nach Verlängerung an den St. Galler.

1,3 Sekunden vor Ende der Verlängerung schockte Dmitri Kulikow in der Bridgestone Arena in Nashville die heimischen Fans. Der Russe in Diensten von Minnesota enteilte der Predators-Defensive und besorgte den Wild wortwörtlich in letzter Sekunde mit dem 5:4 den Zusatzpunkt.

Das Schweizer Duell ging auch nach Skorerpunkten an Kevin Fiala. Er gab den Assist zum 3:3 und erzielte nach herrlichem Solo backhand das 4:3. Roman Josi gab beim Ausgleich zum 4:4 seinen 70. Saison-Assist und steht bei 91 Skorerpunkten. Fiala (84) rückt ihm nach 23 Punkten in 10 Partien näher.

Noch stehen 3 Runden aus. Für Josi geht's noch um die Playoff-Qualifikation seines Teams. Der Punkt gegen das zweitbeste Team der Western Conference könnte sich als nützlich erweisen. Nashville überholte Dallas und belegt im Westen aktuell den ersten Wildcard-Platz.

Auch Meier in letzter Sekunde

Mit Timo Meier punktete auch der drittbeste Schweizer Skorer (76). Er schoss für San Jose eine Sekunde vor Ende der regulären Spielzeit den 4:4-Ausgleich. Die Sharks entschieden anschliessend das Penaltyschiessen für sich.

Ohne den krank fehlenden Nico Hischier sowie den verletzten Jonas Siegenthaler blieb New Jersey zuhause gegen Detroit chancenlos. Bei der 0:3-Pleite kamen die Devils auf nur gerade 17 Torschüsse – so wenige wie noch nie in dieser Saison.