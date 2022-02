Josis Serie hält an – auch Fiala trifft

Berner in NHL im Hoch

Roman Josi hat bei Nashvilles 6:4-Sieg bei Florida in seinem 6. Spiel in Folge geskort. Während die Predators damit ihrerseits den 1. Sieg nach 4 Spielen feierten, beendeten sie zugleich die 9 Heimspiele andauernde Siegesserie der Panthers.

Josi steuerte ein Tor und einen Assist bei. In der Mitte des 2. Drittels wurde er von Matt Duchene lanciert und erzielte per One-Timer das zwischenzeitliche 2:3. Bei Mikael Granlunds Game-Winner zum 5:4 (55.), als Nashville erstmals in Führung ging, gab der Berner Verteidiger den 2. Assist.

Josi steht in dieser Saison nach 49 Spielen bei 53 Skorerpunkten (14 Tore/39 Assists). Davon sammelte der Captain alleine 10 Zähler in den letzten 6 Partien (9 Assists/1 Tor). Seit dem 1. Februar hat er immer gepunktet.

Auch Fiala punktet

Bei der 3:4-Niederlage Minnesotas in Ottawa war Kevin Fiala der beste Spieler der Wild. Der St. Galler erzielte in der 27. Minute seinen 17. Saisontreffer zum 1:2 und bereitete mit einer Befreiung aus dem eigenen Drittel kurz darauf das 2:2 vor. Damit sammelte Fiala in den letzten 19 Spielen beachtliche 24 Punkte (13 Tore, 11 Assists).

Timo Meier konnte im «Fernduell» mit Josi 2 Assists verbuchen und steht nun bei 52 Skorerpunkten in dieser Saison. Mit den San Jose Sharks verlor der Appenzeller das kalifornische Duell mit den Anaheim Ducks 3:4 nach Penaltyschiessen.