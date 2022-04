Auston Matthews hat beim 6:2-Sieg seiner Toronto Maple Leafs auswärts gegen die Tampa Bay Lightning seinen 7. NHL-Hattrick erzielt. Der 3. Treffer des ehemaligen ZSC-Stürmers war sein 54. in dieser Saison, womit er nicht nur seine Führung in der ligaweiten Torschützenliste ausbaute, sondern auch einen Franchise-Rekord einstellte. Rick Vaive gelangen in der Saison 1981/82 ebenfalls 54 Tore für Toronto.

Janis Moser noch mindestens 2 Wochen out

Schweizer standen am Montag keine im Einsatz. Dean Kukan war bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung der Columbus Blue Jackets gegen die Boston Bruins überzählig. Die Mannschaft des Zürcher Verteidigers musste sich bereits zum 7. Mal hintereinander geschlagen geben.

Einmal mehr als Verlierer vom Eis mussten auch die Arizona Coyotes. Das Liga-Schlusslicht verlor ohne den am Oberkörper verletzten Janis Moser auswärts gegen die St. Louis Blues 1:5. Gemäss Coyotes-Headcoach André Tourigny wird der Schweizer Verteidiger noch mindestens 2 Wochen ausfallen.