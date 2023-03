Edmontons Starduo Connor McDavid und Leon Draisaitl skort in der NHL am Laufmeter.

Topduo McDavid/Draisaitl in neuen Sphären

Bestmarken in der NHL

Connor McDavid und Leon Draisaitl spielen auch in dieser NHL-Saison gross auf und sind kaum zu stoppen: In 68 Partien hat das Duo zusammen bereits 229 Skorerpunkte gesammelt. Wie schon im Vorjahr haben die beiden Ausnahmestürmer als erste Spieler 100 und mehr Punkte in einer Saison gesammelt.

Draisaitl knackte in der Nacht auf Mittwoch zum 4. Mal in seiner Karriere die 100-Punkte-Marke (44 Tore/56 Assists). McDavid steht dank einem Treffer und einem Assist bei 129 Punkten (56/73). Damit hat er eine neue Bestmarke erreicht: Kein aktiver Spieler hat mehr Zähler in der Regular Season erzielt als der 26-jährige Kanadier.

Ebenfalls beeindruckende Zahlen: McDavid sammelte bislang 1,9 Punkte pro Spiel, der Deutsche Draisaitl kommt im Schnitt auf 1,5 Zähler.

Fast 50 Jahre später: Auf den Spuren von Esposito und Orr

Es ist zudem erst das 2. Mal in der Geschichte der NHL, dass zwei Teamkollegen in zwei aufeinanderfolgenden Saisons je 100 Punkte und mehr gesammelt haben. In den Spielzeiten 1973/74 und 1974/75 war dies Phil Esposito und Bobby Orr bei den Boston Bruins gelungen.