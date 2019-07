81 Skorerpunkte hat Timo Meier in der letzten NHL-Saison in 98 Spielen erzielt. Kein Schweizer Spieler ist in der Vergangenheit in der besten Liga der Welt je auf diesen Wert gekommen.

Trotzdem konnte sich Meier nach seiner überragenden Spielzeit nicht zurücklehnen. Der Vertrag des Schweizers bei den San Jose Sharks lief aus, zähe Verhandlungen standen auf dem Programm. Anfang Juli dann die Einigung: Meier unterschrieb für 4 Jahre und 24 Millionen Dollar bei den Sharks.

Meier zu den Vertragsverhandlungen: «In den Sommer zu starten, ohne zu wissen, wo es nächste Saison weitergeht – da war schon eine gewisse Last vorhanden. Die Verhandlungen waren intensiv. Ich führte viele Gespräche mit der Familie, mit den Beratern. Ich machte mir selber Gedanken darüber, wo ich mich wohl fühle. Und das ist in San Jose definitiv der Fall.»

Mit seinem neuen Kontrakt avanciert Meier zum bestbezahlten Schweizer Spieler in der NHL.

Meier über sein neues Salär: «Über Geld habe ich nie gross nachgedacht. Das Geld ist nicht meine Motivation zum Eishockeyspielen. Mir geht es um den Erfolg der Mannschaft und darum, mich zu verbessern.»

Der grösste Erfolg der Sharks wäre selbstredend der Gewinn der Meisterschaft, den Sieg im Stanley-Cup-Final. Im möglichen Meister-Puzzle der Sharks spielt Meier künftig eine wichtige Rolle.

Meier über seine Ziele und Träume: «Auf dem Parkplatz beim Unihockey spielen oder im freien Eislauf in Herisau habe ich den Stanley Cup schon oft gewonnen. Dass ich nun in den NHL-Playoffs tatsächlich darum kämpfen kann, ist ein grosser Traum, der in Erfüllung gegangen ist.»

Wo Meier seine Wurzeln hat und in welchen Bereichen er sich im Sommertraining dringend verbessern will, erfahren Sie im Video oben.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 27.07.2019, 18:30 Uhr