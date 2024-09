Draisaitl unterschreibt Rekordvertrag in Edmonton

Legende: Deutscher Eishockey-Export, der richtig Kasse macht Leon Draisaitl ging mit den Oilers eine Mega-Vereinbarung ein. Keystone/AP Photo/Mary Altaffer

Leon Draisaitl ist mit seinem bereits aktuellen Arbeitgeber in der NHL, den Edmonton Oilers, einen Rekorddeal eingegangen. Der 28-Jährige aus Köln erhält von den Kanadiern einen Mega-Kontrakt über 8 Saisons mit einem Volumen von insgesamt 112 Millionen Dollar.

Heruntergebrochen ergibt dies ein Jahresgehalt von 14 Millionen Dollar – oder umgerechnet knapp 12 Millionen Schweizer Franken. Dies bedeutet Höchstwert im nordamerikanischen Profi-Eishockey. Bislang war Auston Matthews (Toronto) die Nummer 1 in dieser Liste, er kassiert jährlich 13,25 Mio. Dollar.

Haarscharf am Stanley Cup vorbei

Draisaitl wurde 2014 von Edmonton an Position 3 gedraftet. Seither läuft der deutsche Nationalspieler für den 5-fachen Stanley-Cup-Sieger auf. In der vergangenen Spielzeit scheiterte der Stürmer mit den Kanadiern im Playoff-Final an den Florida Panthers (3:4).

Draisaitl hat in der NHL als Skorer in der Hauptrunde fünfmal die 100-Punkte-Marke durchbrochen.

Draisaitls Trophäen-Hattrick Box aufklappen Box zuklappen Memorial Trophy für den MVP

Art Ross Trophy für den Topskorer

Ted Lindsay Award, der durch die Spielergewerkschaft NHLPA verliehen wird Alles errungen nach der Saison 2019/20.