Einen Tag nach dem Sieg über Pittsburgh hat New Jersey nachgedoppelt. Die Devils zwangen Montreal mit 4:3 n.V. in die Knie. Eine starke Leistung zeigte dabei Nico Hischier, der den Anschlusstreffer zum 3:2 in Unterzahl erzielte und bei Kyle Palmieris Siegtor in der Verlängerung einen Assist beisteuerte. Mirco Müller stand während 14 Minuten auf dem Eis.

Josi: 100. Tor und Kanterniederlage

Roman Josi erlebte einen bittersüssen Abend. Zwar durchbrach der Nashville-Captain mit seinem Doppelpack die NHL-Schallmauer von 100 Toren. Doch geriet seine Doublette bei der 2:7-Heimniederlage gegen Chicago in den Hintergrund. «Nicht nur Angreifen, auch Verteidigen ist ein 5-Mann-Job. Das haben wir heute nicht gemacht», fand der Berner nach der Partie kritische Worte.

So lief es den anderen Schweizern:

Nino Niederreiter behielt im Schweizer Duell mit Kevin Fiala die Oberhand. Der Churer steuerte beim 4:3-Sieg n.V. seiner Carolina Hurricanes über Minnesota einen Assist zum 1:0 bei.

Seinen 2. Assist der Saison holte sich Sven Bärtschi ab. Dennoch verloren seine Vancouver Canucks gegen Colorado 4:5 n.V.

Bei Winnipegs 4:3 über Tampa Bay initiierte Luca Sbisa das wegweisende 4:2.

Denis Malgin (Florida) und Jonas Siegenthaler (Washington) feierten Erfolge. Ebenso Buffalo-Trainer Ralph Krueger: Weil Jack Eichel 4-fach traf, schlugen die Sabres Ottawa 4:2.

Timo Meiers Sharks rangen Detroit im Penaltyschiessen nieder.

Bei der Oilers-Niederlage gegen Dallas zeigte Gaëtan Haas eine aktive Leistung: 2 Torschüsse und 3 Hits bei nur 7 Minuten Eiszeit.

