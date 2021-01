Legende: Seine Zukunft ist ungewiss Denis Malgin. Freshfocus

Die Toronto Maple Leafs haben Denis Malgin am Dienstag um 18 Uhr Schweizer Zeit auf die Waiver-Liste gesetzt. Alle anderen NHL-Teams haben nun 24 Stunden Zeit, sich die Rechte am 23-jährigen Schweizer zu sichern.

Lausanne hofft auf Verbleib

Nimmt kein anderes Team das Recht innert der reglementarischen Frist wahr, bleibt Malgin bei den Maple Leafs unter Vertrag. In diesem Fall dürfte Toronto die Leihe von Malgin zum Lausanne HC bis zum Ende der laufenden Saison in der National League verlängern. Toronto plant für die anstehende Spielzeit in der NHL ohne den Solothurner. Malgin spielt seit Beginn der Saison für die Waadtländer und brachte es in bisher 19 Spielen auf 22 Skorerpunkte (11 Tore). Das ist ligaweit Rang 4.