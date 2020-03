«The greatest goal scorer in National Hockey League history, it's Wayne Gretzky!» Nicht nur der Kommentator war nach Gretzkys 802. Streich in der NHL komplett aus dem Häuschen: Das Stadion «The Forum» in Inglewood stand Kopf; die Spieler strömten aufs Eis, um dem Rekordbrecher zu gratulieren.

Die Geburt meiner Kinder ist die Nummer 1, aber dieser Moment kommt gleich danach.

Das Spiel von Gretzkys Los Angeles Kings gegen Vancouver wurde für 15 Minuten unterbrochen und der Kanadier nach allen Regeln der Kunst geehrt. Auf die Frage, ob das der grösste Moment seines Lebens sei, meinte der Kanadier: «Die Geburt meiner Kinder ist die Nummer 1, aber dieser Moment kommt gleich danach.»

11 Saisons weniger als Howe

Gretzky löste mit Nummer 802 Gordie Howe als erfolgreichsten Torschützen der Geschichte ab. Während sein langjähriges Idol dafür 26 Saisons benötigte, stand Gretzky damals erst in seiner 15. Spielzeit. 7 Jahre später sollte «The Great One» die erfolgreichste Eishockey-Karriere der Geschichte beenden; der neue, bis heute unangetastete Rekord, steht bei 894 Toren.