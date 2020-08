24 Teams sind vor knapp 2 Wochen in das «Bubble»-Leben in Toronto (Eastern Conference) und Edmonton (Western Conference) gestartet. 8 Mannschaften mussten sich mittlerweile bereits wieder verabschieden. Die Carolina Hurricanes gehören nicht dazu. Das Team mit dem Schweizer Nino Niederreiter konnte sich im Duell mit den New York Rangers souverän für die Playoff-Achtelfinals qualifizieren.

Legende: Kämpft mit Carolina um den Stanley Cup Nino Niederreiter. Getty Images

Heisst: Niederreiter wird noch für eine Weile in der «Bubble» bleiben. In der 1. Playoff-Runde, die im Best-of-7-Format ausgetragen wird, trifft der Churer mit den «Canes» auf die Boston Bruins.

Die Playoff-Paarungen in den Achtelfinals Western Conference

Eastern Conference

Vegas - Chicago Philadelphia - Montreal Colorado - Arizona Tampa Bay - Columbus St. Louis - Vancouver Washington - New York Islanders Dallas - Calgary Boston - Carolina

Lange Tage, gute Organisation

Im Skype-Interview gewährte Niederreiter Einblicke in das Leben in der NHL-Blase. Der Stürmer ist mit Carolina in Toronto stationiert, wo insgesamt 12 NHL-Teams auf 2 Hotels verteilt und von der Öffentlichkeit abgeschirmt hausen. «Neben den Trainings und den Spielen gibt es zwar nicht allzu viel zu tun», so Niederreiter. «Es ist aber alles extrem gut organisiert.» Die Tage seien allerdings schon ziemlich lang, erzählt der 27-Jährige.

Weiter äusserte sich Niederreiter unter anderem zu folgenden Punkten: