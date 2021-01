Pius Suter ist in der Nacht auf Donnerstag zu seinem NHL-Debüt gekommen. Der Schweizer unterlag mit Chicago dem amtierenden Stanley-Cup-Champions Tampa Bay mit 1:5.

Niederlage für Suter bei der Premiere in der NHL

11:49 Minuten Eiszeit, 4 Abschlüsse, Minus-1-Bilanz: So liest sich die persönliche Bilanz von Pius Suter bei seinem allerersten Spiel in der NHL. Um ein Haar wäre dem 24-Jährigen im 1. Spiel auch gleich der 1. Treffer gelungen. Doch Chicagos Suter scheiterte im 1-gegen-1 am starken Tampa-Goalie Andrei Wassilewski.

Der Schweizer Center kam in der 2. Sturmlinie mit den Flügeln Dominik Kubalik und Brandon Pirri zum Einsatz.

Blackhawks auf verlorenem Posten

Weder Suter noch seine Blackhawks-Mitspieler konnten ansonsten viel gegen die Lightning ausrichten. Chicago blieb gegen den amtierenden Stanley-Cup-Sieger über weite Strecken chancenlos und verlor den «Season Opener» auswärts deutlich mit 1:5. Bereits nach 20 Minuten stand es 0:3 aus Sicht der Gäste. Dylan Strome vermieste Wassilewski mit dem 1:5 in der 57. Minute immerhin noch den Shutout.

Bereits in der Nacht auf Samstag bietet sich den Blackhawks die Chance, es besser zu machen. Dann trifft Chicago erneut auf Tampa Bay.

Kuraschew muss sich gedulden

Philipp Kuraschew, der 2. Schweizer in den Reihen der Blackhawks, muss noch auf seinen ersten NHL-Einsatz warten. Der 21-jährige Stürmer wurde in die sogenannte «Taxi Squad» abgeschoben. Dabei handelt es sich um einen Pool von Reservespielern, die mit dem Team trainieren und kurzfristig aktiviert werden können.