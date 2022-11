13 Siege hat New Jersey zuletzt gefeiert, den 14. Erfolg de suite, welcher Klubrekord bedeutet hätte, bleibt Nico Hischier und Co. vorenthalten.

Timo Meier erzielt gegen Seattle seine Saisontore 10 bis 12, muss sich mit San Jose aber geschlagen geben.

Philipp Kurashev und Chicago führen gegen Dallas bis zur 50. Minute 4:1 – und kassieren dann 5 Gegentore in gut 9 Minuten.

Nach 13 Siegen in Serie kassierten die New Jersey Devils um Captain Nico Hischier erstmals wieder eine Niederlage. Es bleibt somit bei der Egalisierung des Klubrekords. Die Toronto Maple Leafs ohne den überzähligen Denis Malgin setzten dem Hoch der Devils ein Ende und gewannen in deren Stadion 2:1. Die Kanadier brachten den 2:0-Vorsprung aus dem Startdrittel trotz einer Bilanz von 20:35 Torschüssen über die Zeit. Der Anschlusstreffer durch Verteidiger Dougie Hamilton kam zu spät.

Zuvor waren 3 (!) Devils-Treffer annulliert worden. «Das war wirklich sehr frustrierend. Aber es gibt nichts, was man tun kann. Die Schiedsrichter haben ihre Entscheide getroffen und wir können nichts mehr ändern», sagte Hischier. Verteidiger Jonas Siegenthaler wurde zum drittbesten Spieler der Partie gewählt.

Meiers 4. Hattrick – Chicagos dramatischer Einbruch

Timo Meier gelang derweil zum 4. Mal ein Hattrick, dennoch musste auch er das Eis als Verlierer verlassen. Der Appenzeller schoss bei der 5:8-Niederlage der San Jose Sharks gegen die Seattle Kraken 3 Tore. Der Stürmer hat somit das erste Dutzend voll und weist nach 21 Partien 21 Skorerpunkte vor (12 Tore/9 Assists).

Eine äusserst bittere Pleite setzte es für Philipp Kurashev und Chicago ab. Die Blackhawks lagen gegen Dallas bis 10 Minuten vor Schluss mit 4:1 in Führung. Dann brach Chicago komplett ein und musste sich noch 4:6 geschlagen geben. Auch für Nashville mit Roman Josi und Nino Niederreiter setzte es eine Niederlage ab (0:3 bei Detroit). Die Arizona Coyotes samt Janis Moser fanden nach vier Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurück. Beim 4:0-Auswärtssieg über die Carolina Hurricanes liess sich der Verteidiger aus Biel einen Assist gutschreiben.