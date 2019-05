In den Viertelfinal-Serien zwischen Columbus und Boston sowie Colorado und San Jose steht es nach Spiel 4 2:2.

Die Bruins gewannen in Columbus mit 4:1. Für die Differenz sorgte Bostons Toplinie mit Patrice Bergeron (2 Powerplay-Treffer), David Pastrnak (Tor und Vorlage) und Brad Marchand (1 Assist). Nach nicht einmal 8 Minuten führten die Gäste bereits mit 2:0. Damit holte sich Boston den Heimvorteil zurück.

Der Schweizer Verteidiger Dean Kukan stand für die Blue Jackets während gut 11 Minuten auf dem Eis, handelte sich eine Strafe ein und beendete das Spiel mit einer Minus-1-Bilanz.

Meier auf der Strafbank

San Jose unterlag Colorado auswärts mit 0:3. Timo Meier konnte nicht an seinen Gala-Auftritt aus dem dritten Viertelfinal-Duell (4:2) anknüpfen, wo er dank einem Treffer und einem Assist zum Matchwinner avancierte. Bei der Niederlage in Denver fiel der 22-jährige Stürmer lediglich durch zwei Strafen auf.

Bei Colorado kam Sven Andrighetto nicht zum Einsatz. Der 26-Jährige Angreifer wurde zuletzt mit einem möglichen Wechsel in die KHL in Verbindung gebracht.

Die nächsten Spiele in diesen beiden Serien finden in der Nacht auf Sonntag in Boston und San Jose statt.