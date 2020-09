Legende: Hat bislang in allen Playoff-Spielen geskort Colorados Nathan MacKinnon. Reuters

Die Dallas Stars haben auch ihren 2. Matchpuck vergeben. In der Playoff-Halbfinalserie der Western Conference gegen die Colorado Avalanche musste das Team aus Texas nach einer 1:4-Niederlage den Ausgleich hinnehmen.

Verteidiger Miro Heiskanen schoss die Stars im 1. Drittel noch in Führung, doch nur 2 Minuten später glich Colorado in der Person von Nikita Zadorow aus. In der Folge konnte das Team aus Denver davonziehen. Wie bereits in Spiel 5 liess sich Nathan MacKinnon ein Tor und einen Assist gutschreiben. Der Stürmer steht nach 14 Spielen bereits bei 25 Skorerpunkten.

Das Entscheidungsspiel findet in der Nacht auf Freitag statt.