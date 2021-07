Die Tampa Bay Lightning gewinnen zum 2. Mal in Folge den Stanley Cup. Im 5. Finalspiel schlagen sie Montreal mit 1:0.

Stanley Cup erneut an Tampa Bay

Das einzige Tor in der 5. Final-Partie zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens erzielte Ross Colton in der 34. Minute. Tampas Goalie Andrej Wassilewski blieb dank 22 Paraden zum 5. Mal in diesen Playoffs ungeschlagen. Der 26-jährige Russe wurde zum MVP der Finalserie gekürt.

Eindrücklich: Schon zuvor gegen Florida (Achtelfinal), gegen Carolina (Viertelfinal) und gegen die New York Islanders (Halbfinal) hatte Wassilewski die Serie mit einem Shutout beendet.

Haben etwas geschafft, das uns nicht viele zugetraut hatten.

«Mir fehlen die Worte. Dass wir nach der letztjährigen Bubble-Saison den Titel verteidigen – das ist unglaublich», sagte Tampa-Captain Steven Stamkos. «Wir haben etwas geschafft, das uns nicht viele zugetraut hatten. Und dass uns dies erst noch vor unseren Familien, unseren Freunden und unseren Fans gelungen ist, macht es noch spezieller.»

Es ist für die Lightning der 3. Titel der Geschichte. Erstmals hatten sie 2004 triumphiert. Seit Einführung der Gehaltsobergrenze in der NHL im Jahr 2005 sind sie das 2. Team, das zweimal in Folge den Pokal in die Höhe stemmte. 2016 und 2017 war dies den Pittsburgh Penguins gelungen.

Kanadas Warten geht weiter

Derweil konnten die Canadiens die 28 Jahre lange Durststrecke kanadischer Teams nicht beenden. Seit der NHL-Rekordmeister 1993 den letzten von 24 Titeln holte, hat keine Mannschaft aus dem Mutterland des Eishockeys mehr den Stanley Cup gewonnen.