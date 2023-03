Timo Meier gelingt beim 2:1 von New Jersey gegen die Rangers das Game-Winning-Goal. Auch seine Landsmänner punkten.

Devils siegen in der NHL

Legende: Lässt sich feiern Timo Meier (2.v.r.) nach seinem Treffer zum 2:0. imago images/USA TODAY Network

Für das bereits für die Playoffs qualifizierte New Jersey geht es noch darum, sich für die entscheidende Saisonphase eine gute Ausgangslage zu schaffen. Dank des 2:1-Sieges gegen die New York Rangers liegen die Devils in der Eastern Conference nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Carolina.

Hischier leitet Meiers 36. Treffer ein

Bei beiden Treffern gegen die Rangers hatten Schweizer Spieler ihre Stöcke im Spiel. Das 1:0 durch Erik Haula nach 5 Minuten bereitete Jonas Siegenthaler mit vor, beim 2:0 in der Schlussphase des 1. Drittels leitete Nico Hischier den Powerplay-Treffer von Timo Meier ein. Der Walliser Captain steht dank dem Assist bei 71 Skorerpunkten (30 Tore/41 Assists). Für Meier war es der 36. Saisontreffer.

Roman Josi fehlte beim 0:2 Nashvilles gegen Pittsburgh ebenso verletzt wie Kevin Fiala beim 0:2 der Los Angeles Kings gegen Edmonton. Bei den siegreichen Oilers gelang Superstar Connor McDavid sein 300. NHL-Tor.

Pius Suter feierte mit Detroit einen 3:2-Erfolg gegen Carolina. Tim Berni verlor mit Columbus 1:2 n.V. gegen Boston.