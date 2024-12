In der NHL hat Timo Meier sein 200. Tor in der Regular Season erzielt. Pius Suter gelang gar eine Doublette.

Legende: Party in Newark Timo Meier (Mitte) bejubelt sein Tor – sehr zur Freude von Teamkollege Dougie Hamilton und den Devils-Fans. Reuters/USA Today Sports

Die New Jersey Devils haben in der NHL beim 3:2-Heimsieg gegen Seattle den 6. Erfolg in den letzten 8 Partien gefeiert. Massgeblichen Anteil daran hatte Timo Meier, der zu Beginn des Schlussdrittels zum 3:2 abstaubte. Für den Appenzeller war es der 9. Saisontreffer und sein insgesamt 200. Tor in der Regular Season.

«Es war kein schöner Sieg, aber wir haben einen Weg gefunden. Vielleicht hatten wir ab und zu etwas Puck-Glück, aber auch das muss man sich verdienen», meinte Meier nach dem Spiel. Seine Schweizer Teamkollegen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt.

Game-Winner und Empty-Netter für Suter

Sogar doppelt traf Pius Suter beim 5:2-Heimsieg der Vancouver Canucks gegen die Columbus Blue Jackets. Nach dem 1. Drittel lagen die Kanadier mit 0:2 in Rückstand, ehe sie die Partie drehten.

Suter markierte in der 43. Minute aus dem Slot den Game-Winner. 65 Sekunden vor dem Ende war der Zürcher zudem mit einem Schuss über das halbe Feld ins leere Tor für den Endstand besorgt. Es waren für den Center die Saisontore Nummern 10 und 11.

