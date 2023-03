Nino Niederreiter siegt in der NHL mit Winnipeg in Nashville. Roman Josi kehrt beim Gegner nach dem 1. Drittel nicht aufs Eis zurück. New Jersey verliert.

Ende Februar wurde Nino Niederreiter von den Nashville Predators zu den Winnipeg Jets getradet. Nun kam es für den Churer zum Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen. Der Stürmer blieb beim 3:2-Sieg nach Verlängerung allerdings ohne grossen Einfluss auf das Spiel und sammelte keine Skorerpunkte.

Die Jets machten zweimal einen Rückstand wett, ehe Neal Pionik nach 55 Sekunden der Overtime für den Siegtreffer der Gäste verantwortlich zeichnete.

Legende: Sieg bei den ehemaligen Teamkollegen Nino Niederreiter gewinnt mit Winnipeg in Nashville. imago images/Christopher Hanewincke

Was ist mit Josi passiert?

Ein Fragezeichen steht hinter Roman Josi. Der Nashville-Captain kehrte nach dem 1. Drittel nicht mehr auf das Eis zurück. Zu den Gründen ist nichts offiziell bekannt. Ein medizinisches Update gab es seitens der Predators keines. Offenbar wird er immer noch untersucht. Weiter Informationen sollen am Sonntag folgen.

Devils mit 3. Niederlage in Folge

«Ich schäme mich, was wir unserem Torhüter angetan haben», ärgerte sich Devils-Headcoach Lindy Ruff. Damit meinte er Akira Schmid, der sich trotz 37 Paraden 4 Mal bezwingen lassen musste. Am Ende stand für die Devils mit dem 2:4 bei den Florida Panthers die 3. Pleite in Folge fest. Dabei hatte Nico Hischier New Jersey mit seinem 29. Saisontor in Unterzahl 1:0 in Führung gebracht, Jesper Boqvist doppelte nach. Doch nur innerhalb von nur zweieinhalb Minuten drehte Florida die Partie.

Neben Hischier und Schmid kamen bei New Jersey auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler zum Zug, blieben jedoch ohne Skorerpunkt.

Suter trifft, verliert aber gegen Malgin

Im zweiten «Schweizer Duell» feierte Denis Malgin mit den Colorado Avalanche einen 5:1-Sieg bei den Detroit Red Wings mit Pius Suter. Während Malgin zum 5. Sieg in Serie der Avalanche einen Assist zum 2:1 von Nathan MacKinnon (28.) beisteuerte, erzielte Suter mit dem 1:1 (7.) das einzige Tor der Gastgeber. Der Zürcher Stürmer traf mit einem präzisen Schuss zum 12. Mal in dieser Saison.

00:10 Video Suters Treffer gegen Colorado Aus Sport-Clip vom 18.03.2023. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.