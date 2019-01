New Jersey kommt immer besser in Fahrt. Das 3:2 nach Penaltyschiessen bei den Arizona Coyotes war der 5. Sieg in den letzten 7 Spielen. Trotzdem bleiben die Devils in der Metropolitan Division auf dem vorletzten Platz.

Geburtstag, Tor, Sieg

In Arizona gehörte Nico Hischier eine Hauptrolle: Der Schweizer, der seinen 20. Geburtstag feierte, traf nach nur gerade 65 Sekunden zum 1:0. Es war der 11. Saisontreffer Hischiers.

Die Devils bewiesen doppelt Moral: Nach einem 1:2-Rückstand kamen sie im Mitteldrittel zum Ausgleich durch Blake Coleman und gewannen am Ende im Penaltyschiessen. Zudem siegten sie, obwohl sie Goalie Mackenzie Blackwood, der zuletzt mit starken Leistungen massgeblichen Anteil am Aufschwung hatte, wegen einer Verletzung verloren.

Die anderen Schweizer spielten in ihren Partien nur eine Nebenrolle:

Zu einem Sieg kommt auch Sven Andrighetto beim 6:1 der Colorado Avalanche gegen die New York Rangers.

beim 6:1 der Colorado Avalanche gegen die New York Rangers. Roman Josi und Kevin Fiala verlieren mit den Nashville Predators bei den zuletzt seit 6 Spielen sieglosen Detroit Red Wings 3:4 n.V. Josi gelang dabei der 23. Assist der Saison.

verlieren mit den Nashville Predators bei den zuletzt seit 6 Spielen sieglosen Detroit Red Wings 3:4 n.V. Josi gelang dabei der 23. Assist der Saison. Ebenfalls eine Niederlage kassiert Jonas Siegenthaler mit Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals in Dallas (1:2 n.V.).

