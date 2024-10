Legende: Oldie but Goldie Alex Owetschkin. Imago/USA Today Network

Wayne Gretzky ist der wohl beste Eishockey-Spieler der Geschichte. Dennoch könnte der heute 63-jährige Kanadier einen seiner wichtigsten Rekorde verlieren: die meisten NHL-Tore in der Regular Season.

Alex Owetschkin, der Captain der Washington Capitals, steht bei 853 Treffern. Mit 42 weiteren Toren würde er Gretzky (894) hinter sich lassen. Genauso viele hat der 39-jährige Russe in der vorletzten Spielzeit erzielt (in der letzten Saison hielt er allerdings bei 31 Toren).

Trainer glaubt an «Ovi»

Während 21 Saisons (1978 bis 1999) spielte Gretzky in der NHL, seine 20. Spielzeit nimmt Owetschkin in der Nacht auf Sonntag gegen die New Jersey Devils in Angriff. «Kann er 42 Tore erzielen? Ja, das glaube ich.», sagt «Caps»-Trainer Spencer Carbery. Owetschkin selbst ist es nach eigenen Worten allerdings ebenso wichtig, auf 1500 NHL-Partien zu kommen (derzeit 1426).

Die NHL würde einen Torrekord nach Aussagen von Vize-Commissioner Bill Daly abfeiern – obwohl Owetschkin für seine Instagram-Fotos kritisiert wird, die ihn mit Russlands Präsident Wladimir Putin zeigen.