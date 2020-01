Edeltechniker Patrick Kane hat in der NHL eine beeindruckende Marke erreicht. Bei Brandon Saads Tor zum zwischenzeitlichen 4:1 gegen Winnipeg assistierte der 31-Jährige von hinter dem Tor – und holte sich so seinen 1000. Skorerpunkt in der NHL.

Der Blackhawk-Stürmer ist der 90. Spieler in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht. Die 21'487 Zuschauer in Chicago gaben dem US-Amerikaner zu Ehren eine «Standing Ovation».

Am Ende gewann Chicago das Spiel mit 5:2. Verteidiger Luca Sbisa auf Seiten Winnipegs konnte sich immerhin einen Assist gutschreiben lassen.

Niederreiter verschiesst und gewinnt

Zu einem Sieg mit Assist kam derweil Nino Niederreiter. Der Churer bereitete beim 2:1-Sieg n.P. von Carolina die frühe Führung gegen die New York Islanders vor. Im Penaltyschiessen scheiterte Niederreiter, ehe sein Teamkollege Justin Williams als 15. Schütze für die Entscheidung sorgte.