Dank einem 2:1-Heimsieg im 6. Halbfinal-Spiel gegen die New York Rangers stehen die Florida Panthers in der NHL im Endspiel.

Die Florida Panthers greifen in der NHL erneut nach dem Stanley Cup. Das Team aus Sunrise bezwang die New York Rangers am Samstag zu Hause mit 2:1 und zog wie im Vorjahr ins Endspiel ein. Dort geht es entweder gegen die Edmonton Oilers oder die Dallas Stars.

Für Florida trafen am Samstag Sam Bennett (20.) und Wladimir Tarassenko (50.) und sicherten der Franchise, die noch auf den ersten Stanley Cup wartet, das 4:2 in der Best-of-7-Serie. Artemi Panarin (59.) konnte für die Rangers nur noch verkürzen.

Legende: Freude nach geschlagener Schlacht Die Spieler der Florida Panthers beglückwünschen sich zur Final-Qualifikation. Keystone/Lynne Sladky

Wir wollten unbedingt zurück in den Final, hatten alle seit Sommer dieses Ziel.

Die Panthers hatten in der Serie nach drei Spielen mit 1:2 zurückgelegen. Im vergangenen Jahr hatten sie ebenfalls den Final erreicht, dort jedoch gegen die Vegas Golden Knights 1:4 verloren. «Letztes Jahr sind wir erstmals so weit gekommen und es hat sich grossartig angefühlt. Wir wollten unbedingt zurück in den Final, hatten alle seit Sommer dieses Ziel. Und jetzt stehen wir hier», freute sich Panthers-Captain Aleksander Barkov.