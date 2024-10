Die Schweizer in der NHL

Chicago schlägt in der NHL Edmonton auswärts mit 5:2 – Philipp Kurashev erzielt das 1:0.

Die New Jersey Devils fahren im 4. Spiel den 3. Sieg ein.

Nashville muss erneut als Verlierer vom Eis.

Philipp Kurashev hat sich in der neuen NHL-Saison erstmals als Torschütze feiern lassen dürfen. Der Berner traf beim 5:2 der Chicago Blackhawks bei den Edmonton Oilers zum 1:0. Für Kurashev war der Treffer doppelt schön, denn der Berner feierte am Samstag seinen 25. Geburtstag und machte sich somit das schönste Geschenk gleich selber.

Grossen Anteil am unerwarteten Sieg der Blackhawks hatten auch Teuvo Teräväinen und Connor Bedard. Das 19-jährige kanadische Wunderkind Bedard, im vergangenen Jahr im Draft als Nummer 1 gezogen, durfte sich wie Kurashev über seinen 1. Saisontreffer und dazu über 2 entscheidende Zuspiele freuen. Der Finne Teräväinen erzielte 2 Tore und bereitete 2 weitere vor.

Assists für Meier und Hischier

Die New Jersey Devils kamen in ihrem 4. Spiel zum 3. Sieg. Das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bezwang die Washington Capitals auswärts 5:3. Meier und Hischier waren je einmal Passgeber. Die Devils reagierten mit dem Erfolg in der Hauptstadt umgehend auf die Heimniederlage 2 Tage zuvor gegen die Toronto Maple Leafs.

Roman Josi dagegen musste sich mit Nashville erneut geschlagen geben. Die Predators verloren mit dem 0:3 bei den Detroit Red Wings auch das 2. Spiel.

Wie gegen die Schweiz: Pastrnak richtet es für Boston

Auch Kevin Fiala erlebte einen enttäuschenden Abend. Die Los Angeles Kings verloren in Boston in der Verlängerung mit 1:2. Das entscheidende Tor erzielte David Pastrnak nach 3:07 Minuten in der Overtime. Der Tscheche hatte im Frühling im WM-Final gegen die Schweiz zum 1:0 getroffen. Fiala stand 17:13 Minuten auf dem Eis.