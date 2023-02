Die Schweizer in der NHL

Denis Malgin spielt bei den Colorado Avalanche nur eine Nebenrolle. In den vergangenen Wochen war der Stürmer beim Stanley-Cup-Champion entweder Zuschauer oder erhielt Eiszeiten im einstelligen Minutenbereich. Auch am Dienstag im Duell gegen Tampa Bay, vor knapp einem Jahr Finalgegner Colorados, durfte Malgin nur selten aufs Eis. Auf mickrige 5:24 Minuten kam der Oltener.

Doch Malgin nützte die minimale Eiszeit maximal: In der 43. Minute schnappte er sich die Scheibe an der blauen Linie, stürmte Richtung Tor und versenkte den Puck aus dem Handgelenk zum 3:2. Es war sein 1. Goal im 13. Einsatz für die Avalanche und der 1. Treffer seit dem 30. Oktober (damals noch für Toronto). Am Ende verlor Colorado das Spiel mit 3:4 im Penaltyschiessen.

Auch Meier mit Tor

Die San Jose Sharks kassierten beim 1:3 gegen Pittsburgh eine weitere Niederlage. Für den Ehrentreffer war Timo Meier in der 56. Minute besorgt. Für den Appenzeller war es bereits das 31. Saisontor.

New Jersey schlug Columbus auswärts mit 3:2. Das Siegtor schoss Ryan Graves 1,4 Sekunden vor der Schlusssirene.