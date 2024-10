Die Jets feiern in der NHL im 2. Spiel den 2. Sieg. Bei Vancouver sammelt Pius Suter seinen 1. Skorerpunkt.

Die Winnipeg Jets kamen in der NHL 2 Tage nach dem 6:0-Coup bei den Edmonton Oilers zum 2. Sieg in der eben begonnenen Meisterschaft. Beim 2:1 nach Verlängerung gegen Chicago mussten sich dafür auf der anderen Seite die Blackhawks auch in ihrer 2. Partie geschlagen geben.

Nino Niederreiter (Winnipeg) und Philipp Kurashev (Chicago) waren an den Toren nicht beteiligt. Gefeierter Mann auf Seiten der Jets war Mark Scheifele. Der Kanadier sorgte 64 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für das 1:1 und nach 38 Sekunden der Verlängerung für die Entscheidung.

Legende: Alles unter Kontrolle Nino Niederreiter (oben) in einem Zweikampf. Keystone/Fred Greenslade

Moser bei Tampa mit fast 19 Minuten Eiszeit

Tampa Bay kam zum Saisonauftakt zu einem 4:1-Auswärtssieg bei den Carolina Hurricanes. Gefeierter Mann war Nikita Kutscherow, der die Treffer 2 bis 4 seines Teams erzielte. Zudem bereitete der Russe das 1:0 durch Brayden Point vor. Janis Moser kam im 1. Ernstkampf für Tampa Bay auf fast 19 Minuten Eiszeit.

Vancouvers Pius Suter verlor gegen Philadelphia zu Hause im Penaltyschiessen mit 2:3. Der Zürcher Stürmer sammelte beim 2. Treffer seines Teams einen Skorerpunkt.