Legende: Benjamin Baumgartner Die HCD-Offensivkraft ist an 161. Stelle gezogen worden. Keystone

Nico Hischier als Nummer-1-Pick: Das waren noch Zeiten aus Schweizer Perspektive – damals im Jahr 2017. Beim aktuellen NHL-Draft gingen die hiesigen Spieler leer aus.

Dies war letztmals in den Jahren 2005 und 2009 der Fall gewesen. In der vergangenen Saison war mit Valentin Nussbaumer (Arizona) immerhin noch ein Schweizer vertreten.

Als Erster bei der diesjährigen Talent-Wahl in Nordamerika war der kanadische Flügelspieler Alexis Lafrenière (18) von den New York Rangers gezogen worden.

In der 1. Runde fanden mit dem Deutschen Tim Stützle und dem Österreicher Marco Rossi zwei deutschsprachige Spieler Berücksichtigung – nicht aber Akteure mit einem Schweizer Pass. Und dies blieb bis zur 7. Runde so – wobei sich die 31 Klubs auf 217 Spieler festlegten.

HCD kommt doch noch in die Kränze

Entsprechend wurde auch Simon Knak, der sich Chancen hatte einräumen dürfen, auf den hinteren Positionen nicht mehr gezogen. Der Flügel steht bei Portland in der WHL unter Vertrag, spielt derzeit aber beim HC Davos.

Immerhin hat der Bündner NL-Klub doch noch ein Erfolgserlebnis zu vermelden. Sein Stürmer Benjamin Baumgartner wurde von New Jersey an der 161. Stelle der Overall-Liste gewählt. Der 20-Jährige stammt allerdings aus Zell am See in Österreich.