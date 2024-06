Die NHL-Franchise aus Kalifornien schenkt beim Draft in der Nacht auf Samstag wenig überraschend Macklin Celebrini das Vetrauen.

Draft in der NHL

Legende: Freut sich über den Nummer-1-Pick Macklin Celebrini (r.) neben San-Jose-Legende Joe Thornton. Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Wie von den Experten angekündigt, wurde Macklin Celebrini in der ersten Runde des NHL-Drafts (32 Spieler) in Las Vegas als erstes gezogen. Damit tritt der 18-jährige kanadische Center die Nachfolge von Connor Bedard (Chicago Blackhawks) an.

Dass sich die San Jose Sharks Celebrini schnappten, war keine Überraschung: Der 1,80 Meter grosse und 90 Kilogramm schwere Angreifer hatte vergangene Saison auf College-Ebene bei der Boston University brilliert, wofür er mit dem Hobey Baker Award als bester Spieler ausgezeichnet wurde.

Muggli von den Schweizern in der Pole Position

Schweizer dürften dann beim zweiten Teil der Ziehung in der Nacht auf Sonntag zum Handkuss kommen. Die besten Karten hat dabei EVZ-Verteidigertalent Leon Muggli (17).

Gute Chancen darf sich auch ZSC-Jungspund Daniil Ustinkov (17), auch er ein Defensivspieler, ausrechnen. Im Idealfall werden bis zu fünf Schweizer Talente berücksichtigt.