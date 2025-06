Der 17-jährige kanadische Verteidiger Matthew Schaefer wurde von den New York Islanders an erster Stelle gezogen.

Legende: Auch Connor McDavid spielte einst bei den Erie Otters Matthew Schaefer wird eine grosse Zukunft prophezeit. imago images/Kirby Lee

Zum ersten Mal seit 2009 hatten sich die New York Islanders den Nummer-1-Pick ergattert. Die Franchise entschied sich für Matthew Schaefer. Der 17-jährige Verteidiger spielte zuletzt bei den Erie Otters in der Ontario Hockey League. So wie einst Connor McDavid, der 2015 an erster Stelle von Edmonton ausgewählt wurde.

Schaefer hat keine einfache Zeit hinter sich. In kurzer Zeit verlor er sowohl seine Mutter, seine Gastmutter, als auch sein Mentor Jim Waters. An der Junioren-WM im Dezember brach er sich zudem das Schlüsselbein.

Schweizer müssen warten

Die San Jose Sharks entschieden sich in Los Angeles mit dem zweiten Pick für den kanadischen Stürmer Michael Misa (18). Der erste europäische Spieler, der ausgewählt wurde, ist der schwedische Stürmer Anton Frondell (18), der von den Chicago Blackhawks an dritter Stelle gezogen wurde.

Die restlichen sechs Runden sind für Samstag angesetzt. Aus Schweizer Sicht dürften der Center Jamiro Reber (18/Jönköping) und der Torhüter Elijah Neuenschwander (18/Fribourg-Gottéron) die ersten Auserwählten sein.