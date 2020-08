Die New York Rangers gewinnen in der Draft Lottery den Nummer-1-Pick. Es dürfte sich um Alexis Lafrenière handeln.

Legende: Im Dress der «Ahornblätter» Alexis Lafrenière machte auch schon an der U20-WM auf sich aufmerksam. imago images

Im Normalfall haben die schwächsten Teams der abgelaufenen Saison die grössten Chancen, einen frühen Pick im NHL-Draft zu erhalten. In diesem Jahr wurde der Nummer-1-Pick unter denjenigen Mannschaften ausgelost, welche in den Pre-Playoffs gescheitert waren.

So machten die New York Rangers das Rennen. Die Franchise vom «Big Apple» durfte bereits im Draft 2019 an 2. Stelle ziehen und sicherte sich die Dienste des Finnen Kaapo Kakko. Nun wird ein weiterer hochkarätiger junger Spieler dazustossen.

Die Experten und Medien sind sich einig, dass in diesem Jahr Flügelspieler Alexis Lafrenière (CAN) an 1. Stelle gezogen wird. Der 18-Jährige glänzte in der Quebec Major Junior Hockey League mit 112 Skorerpunkten in 52 Spielen. «Das Glück ist auf unserer Seite», meinte denn auch Rangers-GM Jeff Gorton.

Top-10-Picks 2020 1. New York Rangers 2. Los Angeles Kings 3. Ottawa Senators (von San Jose Sharks übernommen) 4. Detroit Red Wings 5. Ottawa Senators 6. Anaheim Ducks 7. New Jersey Devils 8. Buffalo Sabres 9. Minnesota Wild 10. Winnipeg Jets

Und auch Lafrenière meinte: «Das sind sehr gute Neuigkeiten. Die Rangers sind ein Team mit sehr guten Spielern in einer wirklich schönen Stadt. Ich bin sehr glücklich.» Der Draft soll am 9. und 10. Oktober nach den Stanley-Cup-Playoffs über die Bühne gehen.