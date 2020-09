Die Philadelphia Flyers haben in den NHL-Playoffs auch den zweiten Matchpuck abgewehrt. Iwan Proworow schoss sein Team in Toronto gegen die New York Islanders in der 2. Overtime zum 5:4-Sieg. Damit steht es in der Viertelfinal-Serie 3:3.

Besonderen Grund zur Freude hatte Oskar Lindblom. Der schwedische Stürmer bestritt mit Philadelphia seinen ersten Ernstkampf, nachdem bei ihm im letzten Dezember Knochenkrebs diagnostiziert worden war.

Demko mit Shutout

Ebenfalls zu einem entscheidenden 7. Spiel kommt es in der Serie zwischen den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights. Die Kanadier siegten in Edmonton gleich mit 4:0. Canucks-Keeper Thatcher Demko glänzte mit 48 Paraden.

Am Vortag hatten bereits die Colorado Avalanche gegen die Dallas Stars ein 7. Spiel erzwungen.