Nach 46 Minuten stand es 3:3 zwischen den Pittsburgh Penguins und den Colorado Avalanche. Dann schlug die grosse Stunde des Patric Hörnqvist: Der 31-jährige Schwede erzielte innert 167 Sekunden 3 Tore, entschied damit das Spiel für die Penguins und sorgte für einen Rekord.

Es gibt diese Tage

Noch nie in der Geschichte der Franchise erzielte ein Spieler schneller einen Hattrick als Hörnqvist, der in der Lockout-Saison 2012/13 neunmal für Red Ice Martigny im Einsatz stand. «Es gibt diese Tage, an denen einem der Puck ideal auf die Schaufel fällt und du nicht überlegst, sondern einfach schiesst», so Hörnqvist.

Legende: Hut ab Patric Hörnqvist (72) freut sich über seinen Hattrick. Imago

Für die Penguins, die nach schwachem Saisonstart in der Eastern Conference hart um die Playoffs werden kämpfen müssen, sind die Punkte Gold wert. «Dieses Schlussdrittel fühlt sich wie ein Wendepunkt in dieser Saison an», freut sich Hörnqvist. «Darauf können wir aufbauen.»