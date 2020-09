Nach dem 3. Sieg in Serie gegen die Stars fehlt den Lightning nur noch ein Sieg zum Stanley-Cup-Triumph.

Tampa mit einer Hand am Stanley Cup

Tampa Bay musste sich den dritten Sieg in der Finalserie gegen Dallas hart erarbeiten. Zweimal lagen die Lightning in Rückstand, ehe sie im Schlussabschnitt erstmals vorlegen konnten. Die 4:3-Führung glich Joe Pavelski mit seinem zweiten Treffer des Abends aber aus und rettete die Stars in die Verlängerung.

In der Overtime avancierte Kevin Shattenkirk zum Matchwinner. Der Tampa-Verteidiger hatte zuvor noch Pech bekundet. Beim Ausgleichstreffer durch Pavelski war der Puck von Shattenkirk ins eigene Tor abgelenkt worden.

Tampa fehlt damit noch ein Sieg, um zum zweiten Mal nach 2004 die Stanley-Cup-Trophäe in die Höhe zu stemmen. Das fünfte Spiel in Edmonton findet bereits in der Nacht auf Sonntag statt.