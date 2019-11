Timo Meier beendete beim Heimerfolg von San Jose gegen Chicago eine Serie von 6 Spielen ohne Skorerpunkt. Der Schweizer Stürmer stellte in der vorletzten Minute mit einem Schuss ins leere Tor den 4:2-Endstand her und sicherte seinem Team den 1. Sieg nach 5 Niederlagen in Folge.

Zudem war der Appenzeller massgeblich am 1:0 beteiligt (2.). Sein Schuss landete via Schlittschuh von Teamkollege Patrick Marleau im Tor. Meier hat nun nach 16 Saisonspielen je 3 Tore und Assists auf seinem Konto.

Hischier und Fiala mit ihren 2. Saisontoren

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Nico Hischier mit den New Jersey Devils. Der Walliser Stürmer setzte sich mit den Devils mit 2:1 nach Penaltyschiessen gegen Luca Sbisas Winnipeg Jets durch. Hischier erzielte in der 5. Minute mit seinem 2. Saisontor die 1:0-Führung für die Gäste.

Ebenfalls doppelten Grund zum Jubeln hatte Kevin Fiala. Der 23-Jährige kam mit Minnesota zu einem 4:2-Erfolg bei Anaheim. Fiala traf in der 30. Minute zum 1:2 und liess sich sein 2. Saisontor notieren. Im Schlussdrittel schafften die Wild dank 3 Treffern die Wende.

Niederlagen für Kukan und Niederreiter

Für Dean Kukan setzte es mit Columbus eine 1:2-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights ab. Der Schweizer Verteidiger lieferte im Mitteldrittel mit einem überlegten Zuspiel den Assist zum 1:1-Ausgleich von Bonne Jenner. Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter verloren bei den Philadelphia Flyers mit 1:4.

