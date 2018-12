So einfach ist Nicolaj Ehlers und wohl auch kein anderer Hockey-Spieler je zu einem Hattrick gekommen. So «erzielte» der Sohn von SCL-Tigers-Trainer Heinz Ehlers seine 3 Tore beim Gastspiel in San Jose:

13. Minute: Ein Puck prallt unerwartet von der Bande zurück. San-Jose-Keeper Martin Jones steht im Schilf, Ehlers kann einschieben.

57.: Blake Wheeler kurvt ums Tors, zieht Jones raus und legt auf für Ehlers, der ins leere Gehäuse einnetzen kann.

60.: San Jose spielt ohne Torhüter. Ehlers kann aufs leere Tor losziehen, wird gelegt und erhält ein technisches Tor zugesprochen.

Bei San Jose blieb Timo Meier ohne zählbaren Erfolg. Auch für Luca Sbisa (2:4 mit den New York Islanders in Las Vegas), Nico Hischier (1:2 mit New Jersey in Columbus), Nino Niederreiter (1:2 mit Minnesota in Pittsburgh), Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber (alle 1:2 mit Nashville in Philadelphia) setzte es Niederlagen ab, zu einem Skorerpunkt kam keiner.

Dean Kukan (Columbus), Mirco Müller (New Jersey) und Denis Malgin (1:6 mit Florida in Toronto) waren überzählig.