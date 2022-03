Roman Josi hat in der NHL auch in der 11. Partie in Folge gepunktet. Timo Meier gelang sein 27. Saisontor.

11 Partien haben die Nashville Predators im März bislang bestritten – und immer hat Roman Josi gepunktet. Hatte der Schweizer Ausnahme-Verteidiger in den letzten 5 Spielen jeweils zwei-, drei- und gegen Pittsburgh sogar vierfach geskort, musste sich Josi für einmal mit «nur» einem Assist begnügen. Dies war angesichts der 1:6-Niederlage der «Preds» bei den Los Angeles Kings hingegen das Optimum.

Nashville-Captain Josi steht nach 62 Partien bei sagenhaften 78 Punkten. Liga-weit ist der Berner die klare Nummer 1 unter den Verteidigern und die Nummer 7 aller Spieler. In der Kategorie Assists ist nur Floridas Flügelstürmer Jonathan Huberdeau mit seinen 65 Torvorlagen besser als Josi (60 Assists).

Man muss in den NHL-Geschichtsbüchern weit zurück blättern, bis man auf einen Verteidiger stösst, der die Marke von 60 Assists in einer Saison schneller erreicht hat als Josi heuer. In der Saison 1993/94 war es der Russe Sergei Subow, der im Dress der New York Rangers eine Partie weniger (nämlich deren 61) benötigte.

Meier verletzt sich nach dem 27. Tor

Timo Meier erzielte beim 4:3-Sieg der San Jose Sharks in Calgary sein 27. Saisontor. Der Appenzeller Stürmer stand mit dem Treffer zum 2:3 kurz vor Schluss des Mitteldrittels am Ursprung einer Aufholjagd des Teams aus Kalifornien. Meier musste im 3. Drittel jedoch mit einer nicht genauer definierten Fussverletzung vom Eis.

Nach dem Sieg beim Leader der Pacific Division beträgt der Rückstand der Sharks auf den letzten Platz in den Playoffs 19 Spiele vor Schluss noch 9 Punkte.

Jeweils 2 Assists liessen sich Nico Hischier und Pius Suter gutschreiben. Hischier gewann mit den New Jersey Devils das Prestige-Duell gegen die New York Rangers mit 7:4. Suter durfte mit den Detroit Red Wings über ein 6:3 gegen Philadelphia jubeln.